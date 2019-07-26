Япония выразила крайнее сожаление в связи с поездкой Дмитрия Медведева на южнокурильский остров Итуруп. «Это идет вразрез с последовательной позицией Токио по вопросу северных территорий и ранит сердца японских граждан» – говорится в заявлении МИДа Японии.

Протесты Токио не беспокоят Дмитрия Медведева.

В последний раз Медведев приезжал на Итуруп в 2015 году.

Глава российского правительства неоднократно в прошлые годы посещал Южные Курилы, и это всякий раз вызывало возмущение японских властей. Мирный договор, который лидеры двух стран собирались подписать ещё в прошлом году, похоже, отошёл на второй план.

До поездки на остров Итуруп Дмитрий Медведев уже несколько раз бывал на Южных Курилах. Впервые ещё в 2010м году, тогда Медведев был президентом. После его визита на остров Кунашир власти Японии в знак протеста временно отозвали своего посла из России. Летом 2012го уже став премьером Медведев снова побывал на Кунашире, а спустя три года посетил Итуруп. Визиты неизменно приводили к возмущению Токио. Также было и в феврале этого года, когда на остров Шикотан прибыла делегация российских высокопоставленных чиновников во главе со спецпредставителем президента Сергеем Ивановым. Они открывали на острове подводную оптоволоконную линию связи, что даст местным жителям доступ к быстрому интернету. В Токио назвали неприемлемым визит госслужащих. Япония не оставляет надежды получить четыре острова Южных Курил или по крайней мере два из них — Шикотан и Хабомаи. С прошлой осени между Москвой и Токио активно шли переговоры по вопросу заключения мирного договора, который обсуждают больше 70 лет. Подписать его президент Путин без всяких предварительных условий тогда предложил премьеру Абэ. Однако этого не случилось ни до конца прошлого года, ни в нынешнем. Более того, политика Москвы в последние месяцы изменилась. В июне Путин прямо заявил: Россия не собирается отдавать Южные Курилы. Переговоры сошли на нет, а премьер Медведев опять отправился на Итуруп, возмутив японский МИД.

После окончания Второй мировой войны все Курильские острова вошли в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность южных островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В Токио утверждают, что советские власти не имели юридических оснований присоединять эти территории.

Поездки руководства России на Курилы совершаются для того, чтобы подтвердить, что Курилы это наша земля и мы ее никому не отдадим, сказал «Эху» директор центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов.

Отношения с Японией поездки на Курилы не улучшают, добавил Алексей Арбатов.