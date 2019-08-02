В отчетах кандидатов в Мосгордуму есть совпадения, которые можно объяснить только централизованным изготовлением

В финансовых отчетах кандидатов в Мосгордуму есть совпадения, которые можно объяснить только централизованным изготовлением этих документов. Об этом говорится в расследовании «Новой газеты». Издание проанализировало финансовые отчеты двухсот восьмидесяти двух из двухсот девяноста кандидатов. «Новая» выделила 23 шаблона, которые использовались при написании отчетов и совпадали по форматированию, шрифтам и фразам. Отмечается, что независимые кандидаты, которые вели кампании по сбору подписей, не использовали общие шаблоны.