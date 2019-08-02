Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, Иван Жданов объявил голодовку в ходе заседания по апелляции на арест

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов объявил голодовку в ходе судебного заседания по апелляции на административный арест. Как сообщает Интерфакс, судья Мосгорсуда Анна Селиверстова отказалась вызвать в качестве свидетелей сотрудников полиции, составивших рапорт, не дала Жданову возможности ознакомиться с материалами дела и обеспечить личное присутствие на заседании — он выступал по видеосвязи. 29 июля Зеленоградский районный суд арестовал Жданова на 15 суток за участие в несанкционированной акции 27 июля.