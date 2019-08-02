Суд арестовал трех обвиняемых по делу о массовых беспорядках

Это Иван Подкопаев, Кирилл Жуков и Самариддин Раджабов. Сегодня же будет избрана мера пресечения Алексею Миняйло. Никто из обвиняемых свою вину не признает.

Кирилл Жуков, обвиняемый в нападении на сотрудника оцепления, сам служил в Росгвардии, — рассказала его адвокат Светлана Байтурина на заседании Пресненского суда. По ее словам, на очной ставке потерпевший боец заявил, что физическую боль не испытывал, а действия Жукова расценил как провокацию.