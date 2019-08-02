США объявили об официальном выходе страны из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Вашингтон возложил вину на Москву. В НАТО решение американских властей поддержали.

«США дали России 6 месяцев на то, чтобы вернуться к исполнению ДРСМД. Россия отказалась, поэтому действие договора заканчивается сегодня. США не будут оставаться участниками договора, когда другие нарушают его», — такое заявление сделал в своем Twitter госсекретарь США Майкл Помпео. Российский МИД ранее также подтвердил, что действие соглашения времен холодной войны прекращено с сегодняшнего дня по инициативе США. В Госдуме отметили, что России «есть, чем ответить». Этот договор был одной из основных тем двусторонней повестки с прошлого года. Но длительные сложные переговоры так ни к чему не привели. Вашингтон в начале февраля дал Москве ровно полгода на то, чтобы уничтожить крылатые ракеты, которые, как утверждается, нарушают условия ДРСМД. Россия отказалась выполнять ультиматум, считая претензии необоснованными, и в свою очередь обвинила США в несоблюдении положений договора. В Москве также заявили, что готовы приступить к разработке новых видов ракет.

Этот договор действовал более 30 лет. Эксперты уверены, что новое соглашение из-за кризиса отношений между странами заключить пока не удастся, а без него может начаться новая гонка вооружений.