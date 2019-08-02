Следствие до сих пор не установило организаторов беспорядков 27 июля

Об этом стало известно на заседании Пресненского суда, где фигурантам избирают меру пресечения. Несколько человек уже арестовали на два месяца.

Пресненский суд сегодня работает как часы, без задержек и проволочек, что удивляет опытных судебных корреспондентов. В инстанцию утром поступили материалы четырёх фигурантов. Под арест на два месяца уже отправили Ивана Подкопаева. У этого юноши после задержания возле Трубной площади изъяли противогаз, канцелярский нож и газовый баллончик, который, по его словам, нужен ему для защиты от злых собак. Как именно юноша проявил себя в минувшую субботу, следователь, несмотря на просьбу суда, не рассказал. Вину юноша не признал. В изолятор отправился и Кирилл Жуков — тот самый активист, который пытался поднять забрало шлема одного из силовиков. У него кроме участия в беспорядках еще статья о применении насилия против представителя власти. Параллельно в одном из кабинетов решалась судьба Самариддина Раджабова. Молодой человек кинул в полицейского пластиковую бутылку. Страж порядка по фамилии Линник испытал боль в области шеи. Он — потерпевший по этому эпизоду. Сидя в клетке, обвиняемый постоянно улыбался. Судья сделала ему замечание, напомнив, что «ничего смешного нет и все серьезно». Следователь заявила, что организаторов беспорядков 27 июля по-прежнему не установили. В СК сказали, что Раджабов скрылся с места преступления на Трубной, хотя он все время провёл в отделе полиции.

В эти минуты решается вопрос об аресте Алексея Миняйло — это соратник Любови Соболь.

Префектура Центрального округа Москвы отказала заявителям пикетов 3 августа на Бульварном кольце Москвы. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу ведомства. Ранее прокуратура Москвы предупредила о недопустимости нарушений порядка из-за планов проведения в эту субботу несогласованных акций. В частности, предупреждение получила незарегистрированный кандидат Любовь Соболь.