Соединенные Штаты официально прекратили участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Вина за это полностью лежит на России, которая не соблюдала договоренности, — заявил сегодня госсекретарь Майк Помпео. В свою очередь, МИД России возложил вину на Соединенные Штаты. По словам замглавы МИДа Сергея Рябкова, Россия может разместить ракеты ближе к Соединенным Штатам в случае развертывания Вашингтоном систем, запрещенных договором.

Это пустая угроза, поскольку ни одна из стран не согласится на размещение таких ракет, — сказал «Эху» военный обозреватель Александр Гольц.

По словам Гольца, теоретически ракеты могут долететь до Аляски с Дальнего Востока.