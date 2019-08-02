Штаб-квартира международной федерации футбола может быть перенесена из Цюриха
Идея оставить Швейцарию принадлежит Президенту ФИФА Джанни Инфантино. После того, как он был избран на второй срок, Инфантино поставил перед аппаратом задачу изучить возможность переноса штаб-квартиры в другую страну. Об этом сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на свои источники в ФИФА. Главной причиной является трудность найма сотрудников из стран не входящих в ЕС, а также то обстоятельство, что в Швейцарии корпорации работают, как говориться в статье «под завесой секретности». В случае, если решение будет принято возможен как полный, так и частичный перенос некоторых операций. При этом ФИФА может открыть представительства в различных регионах мира, с тем, чтобы лучше контролировать 211 ассоциаций, которые в нее входят.
Одним из вариантов является возвращение в Париж, где штаб-квартира ФИФА находилась с момента основания до 1932 года, когда она и переехала в Цюрих.