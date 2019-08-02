Z Архив новостей новости
5 1 6 405
12:00, 02 августа 2019

Штаб-квартира международной федерации футбола может быть перенесена из Цюриха

Идея оставить Швейцарию принадлежит Президенту ФИФА Джанни Инфантино. После того, как он был избран на второй срок, Инфантино поставил перед аппаратом задачу изучить возможность переноса штаб-квартиры в другую страну. Об этом сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на свои источники в ФИФА. Главной причиной является трудность найма сотрудников из стран не входящих в ЕС, а также то обстоятельство, что в Швейцарии корпорации работают, как говориться в статье «под завесой секретности». В случае, если решение будет принято возможен как полный, так и частичный перенос некоторых операций. При этом ФИФА может открыть представительства в различных регионах мира, с тем, чтобы лучше контролировать 211 ассоциаций, которые в нее входят.

Одним из вариантов является возвращение в Париж, где штаб-квартира ФИФА находилась с момента основания до 1932 года, когда она и переехала в Цюрих.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Карина Орлова журналист

Правосудие по-американски, с российским душком Диктатура в США, при всех существующих столетиями институтах, вовсе не невозможна. И не из-за вмешательства России, а благодаря Республиканской партии…

5 153 6 29002 26.07
Kполитика, сша, рф, мнения
Блоги

Conflict Intelligence Team Расследования военных конфликтов

Минобороны показало на сирийской выставке бомбы, использование которых оно отрицало Павильон с данными экспонатами совершенно недвусмысленно озаглавлен как «Экспозиция вооружения и военной техники, применяемых в ходе ведения военных действий в Сирийской Арабской Республике»...

5 145 6 41639 26.07
Kполитика, минобороны, война, сирия, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Они обречены на провал! В последнее время предпринимаются отчаянные попытки исказить историю Великой Отечественной войны, принизить роль России в разгроме гитлеровской Германии, освобождении Европы от фашизма…

5 251 6 30851 28.07
Kвойна, история, память, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом Любые правовые вопросы решаются в установленном порядке. Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут…

5 328 6 41935 27.07
Kсобянин, общество, акции, мнения
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Кто же инвестигаторы и бенефициарии этой нелепой избирательной кампании? Если слегка огрублять, то несистемные кандидаты делятся на несколько групп или «пулов». На «пул Навального» изначально поставили «стоп» АП в лице ее политического крыла…

5 165 6 57105 26.07
Kполитика, выборы, мосгордума, общество, мнения
Блоги

+ Владимир Путин совершил погружение на батискафе Владимир Путин совершил погружение на батискафе Президент России осмотрел подлодку, погибшую в годы Великой Отечественной войны…

5 450 6 59371 27.07
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Блоги

+ СК РФ предъявил первое обвинение по делу о массовых беспорядках в ходе акции 27 июля СК РФ предъявил первое обвинение по делу о массовых беспорядках в ходе акции 27 июля На видео, из-за которого Кирилл Жуков мог быть задержан, видно, что мужчина цепляет рукой за нос одного из сотрудников Росгвардии…

5 211 6 29907 01.08
8читать ;смотреть
Kмитинги, росгвардия, аресты, ск, суды, видео, события
Блоги

Алексей Эрлих врач-кардиолог, д.м.н.

Дело Навального и врачебная тайна. Или не тайна? Не знаю, хотел ли главврач Склифа «притушить волну гнева», и действовал ли он в интересах Кремля, но несомненно, что информация о состоянии здоровья и медицинских обследованиях Навального является общественно важной…

5 71 6 10161 08:29
Kнавальный, здоровье, медицина, законы, события
Блоги

+ Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в России Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в России На своих страницах в соцсетях он опубликовал материалы о том, как горит Сибирь и какие последствия вызывают природные пожары…

5 38 6 5414 31.07
8читать ;смотреть
Kрф, пожары, лес, природа, экология, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Не дождетесь Воображение у вас богатое, но в Чечне нет, и никогда не будет террористических организаций! Чечня самый стабильный и безопасный регион в мире…

5 69 6 10068 01.08
Kчечня, общество, терроризм, мнения
Блоги

+ «Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии» «Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии» Они просто вынудили полицию применить силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно…

5 499 6 72749 30.07
8читать ;смотреть
Kмитинги, собянин, политика, власть, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

#Сибирьзадыхается Не уверена, что 6000 пышущих энергией человек, вышедших вчера в центр Москвы, смогли бы, собравшись в отряды добровольцев, справиться с катастрофой, вызванной изменениями климата на нашей планете…

5 224 6 32313 28.07
Kэкология, пожары, политика, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Легко, шумно, а главное — попадание во все западные СМИ Оно и понятно. Ведь что такое согласованная акция? Это организация, подготовка спикеров, копирайтинг речей и необходимость выдвижения внятной повестки и программы. Скучно и долго…

5 83 6 13436 30.07
Kмосква, митинги, общество, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Будьте осторожны! Выход на акцию в субботу действительно становится демонстрацией мужества для ее участников и готовности вообще к чему угодно. К тому, что тебя побьют и арестуют за любое слово, взгляд, жест, не говоря уже про плакат или лозунг. Накажут за то, что ты просто выйдешь…

5 153 6 51823 26.07
Kполитика, москва, протесты, выборы, мнения
Блоги

Алексей Дурново журналист радиостанции «Эхо Москвы»

Массовая пропаганда Верить в «американских агентов», которые организуют беспорядки в цветущей и пахнущей России, просто приятнее, чем верить в то, что в стране нет свободных выборов и свободных судов…

5 48 6 8020 31.07
Kобщество, история, власть, пропаганда, политика, мнения
Блоги

Игорь Бухаров: Люди будут просто бояться ехать в город Если каждую субботу в центре Москвы молодежь будет устраивать салки с полицией, будут вынуждены закрыться очень многие рестораны. А вслед за ними придет очередь отельеров…

5 413 6 70087 01.08
Kмитинги, политика, общество, москва, гостиницы, рестораны, мнения

Популярное за неделю

Новости

Силовики, которых направили пресекать субботние протесты в Москве, по некоторым данным, останутся без премий По распоряжению начальства, как пишет интернет-издание Znak.com, они вышли в свой выходной на работу и это не будут компенсировать денежными выплатами или отгулами…

5 38 6 38300
Интервью Код доступа

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Рецепт власти этой понятен: Выборов в России быть не должно ни при каких обстоятельствах…

5 113 6 120714 27.07
#слушать 50:58 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kобщество, акции, протесты, политика
Голосование
5 65 6 14065 30.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Плохие новости для Собянина и Путина Они не поняли, что люди вышли на улицы не по призыву лидеров и не ради них — они вышли ради себя. И выйдут снова и снова. И не только в Москве…

5 163 6 417263 28.07
Kобщество, акции, протесты, мнения
Блоги

+ Открытое письмо актера Михаила Ефремова министру МВД Колокольцеву Открытое письмо актера Михаила Ефремова министру МВД Колокольцеву Мой отец в милицейском мундире
Смоктуновского в фильме ловил.
Знают все полицейские в мире,
Что он там на суде говорил…

5 280 6 253966 01.08
8читать ;смотреть
Kактеры, полиция, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7980989
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4140320

Сегодня в эфире