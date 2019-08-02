Пентагон готовится испытать новую крылатую ракету в рамках противодействия России в Европе

Об этом сообщает телеканал CNN ссылаясь на представителя оборонного ведомства. По его словам, испытание станет ответом администрации США на многолетнее несоблюдение Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности.



Сегодня США официально выходят из этого соглашения. В МИДе России сказали, что Москва может разместить ракеты ближе к Соединенным Штатам в случае развертывания Вашингтоном систем, запрещенных Договором.