Российское посольство в Токио отклонило представление японского МИДа из-за поездки премьера Медведева на Курилы

Российское посольство в Токио отклонило представление японского МИДа из-за поездки премьера Дмитрия Медведева на один из островов Южных Курил. Японцы выразили крайнее сожаление по поводу сегодняшнего визита.

Поездка главы российского правительства на остров Итуруп наносит ущерб отношениям двух стран, оскорбляет японских граждан и вызывает большое сожаление. Токио заявляет протест действиям Москвы», заявили в японском МИДе. Там отметили, что после войны территориальный спор с Советским Союзом и Россией не удалось решить, хотя прошло больше 70 лет. Визит Дмитрия Медведева на северные территории, как в Японии называют южные Курильские острова, не способствует разрешению ситуации, убеждены в японском МИДе. Ведомство направило представление в российское посольство в Японии. Дипмиссия его отклонила. «Японская сторона не заявляла протест, это было скорее выражение недовольства», пояснили в посольстве. Немного раньше премьер Дмитрий Медведев посетив остров Итуруп в ответ на недовольство Токио заявил: «Это наша земля, это субъект Российской Федерации, Курильские острова входят в Сахалинскую область. По мнению Медведева, чем больше таких возмущений, тем больше поводов сюда приезжать. Он также пообщался с лётчиками истребителей Су-35, которые несут дежурство на Итурупе, и назвал это место важным для России.

Дмитрий Медведев посещал Итуруп 4 года назад. До этого он не раз прилетал на остров Кунашир. Москва отвергала протесты японской стороны в связи с поездками российских чиновников на южные Курильские острова.