Столичные власти объявили о фестивале, который состоится в день протестной акции в Москве, за три дня до проведения

Несколько заявленных в программе групп сообщили, что не собираются на нем выступать.

«Шашлык Live» — так называется фестиваль, который власти Москвы решили устроить в Парке Горького в эти выходные. Вход свободный. Анонс этого мероприятия на сайте мэрии появился только в среду. Гостям обещают гастрономическую программу, а в субботу еще и музыкальную – среди участников фестиваля заявлены группы «Чайф», «Сплин», «Браво», Uma2rman, Tequilajazzz, а также Ольга Кормухина, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина и экс-солист группы «Земляне» Сергей Скачков. Правда, не все исполнители, как оказалось, знали о своем участии. Так лидер «Браво» Евгений Хавтан предупредил в своем «Фейсбуке», что группа 3 августа нигде не выступает, чтобы ни говорили афиши фестиваля шашлыка. Фронтмен Tequilajazzz Евгений Федоров также написал пост о том, что коллектив не участвует ни в концерте в Парке Горького, ни где-либо еще. Сам Федоров, по его словам, вообще находится в автотуре по балтийским лесам. На заявления музыкантов в мэрии пока никак не отреагировали. Между тем, «Сплин» и «Чайф» подтвердили, что выступят на «Шашлык Live».

Завтра также оппозиция планирует провести мирное шествие по Бульварному кольцу в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Мэрия акцию не согласовала и вынесла организаторам предостережение.