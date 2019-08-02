Следственный комитет начал проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом в Ставропольском крае

Погибли пять человек, 19 пострадали. Вначале появилась версия, что водитель автобуса мог уснуть и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. По словам представителя ставропольского ГИБДД Александра Ткаченко, незадолго до аварии автобус был остановлен на стационарном посту.

От отдыха водитель автобуса отказался. Впрочем, потом выяснилось, что на встречную полосу все же выехал грузовик. Судя по всему, именно его водитель является виновником ДТП.