Тульский Арсенал потерпел разгромное поражение от бакинского Нефтчи и выбыли из Лиги Европы

Неделю назад Арсенал проиграл дома и уже тогда было понятно, что пробиться в следующий круг тулякам будет крайне сложно, хотя они пропустили всего один гол. Сценарий второй игры вплоть до определенного момента, был примерно таким же. Гости атаковали, хозяева оборонялись и сумели открыть счет, правда на этот раз не в концовке первого тайма, а в начале второго. Некоторое отклонение от канвы случилось ближе к финальному свистку, когда Нефчти забил подряд еще два мяча и сделал счет катастрофическим для Арсенала и приятным для себя 3-0. Главный тренер российского клуба Игорь Черевченко взял вину за поражение на себя, сказав, что футболисты клуба достаточно опытны и такие матчи не могут быть для них проблемы.

Арсенал не принес России ни одного очка в таблицу коэффициентов УЕФА. В результате Португалии, которая занимает седьмое место, приблизилась к России на две десятых балла.