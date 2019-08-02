Трамп подписал указ, предполагающий введение санкций в отношении страны, нарушающей закон о контроле над химоружием

Дональд Трамп подписал указ, предполагающий введение санкций в отношении страны, нарушающей закон о контроле над химическим и биологическим оружием. Правительство не сможет оказывать финансовую или техническую помощь таким государствам.

Ранее издание «Политико» сообщало, что указ связан с инцидентом в Солсбери. На Западе Россию обвиняют в применении там паралитического вещества «Новичок». Москва все обвинения отрицает.