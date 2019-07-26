Прокуратура Москвы вынесла предостережение незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Любови Соболь. В сообщении Интерфакса отмечается, что в надзорном ведомстве ее считают организатором несогласованной акции, намеченной на 3-е августа в столице.

В интервью «Эху» Любовь Соболь сказал, что не боится и выйдет на акцию.

На днях было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках во время акции 27 июля. Ходатайство следствия об аресте пяти задержанных по этому делу будет рассматриваться через полчаса в Пресненском суде.