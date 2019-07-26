Бывшего кандидата в Мосгордуму Жукова могут обвинить в участии в массовых беспорядках

Сегодня ночью СК задержал бывшего кандидата в Мосгордуму Егора Жукова. Его могут обвинить в участии в массовых беспорядках 27 июля. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его соратник по команде Гудкова Евгений Овчаров.

«В 2:05 ночи Егор написал мне, что к нему пришли, я поехал к его дому. Когда разрешили сделать звонок, он сообщил, что у него проходят следственные действия и изымают технику. Пока вели к автозаку, он успел мне сказать, что речь идет о 212 статье, 2 часть — участие в массовых беспорядках», — сказал он.

В настоящий момент статус Е.Жукова по делу о массовых беспорядках неизвестен.

По словам Е.Овчарова, обыск продолжался с 2 часов ночи до 6 часов утра.

Он отметил, что к делу подключился адвокат «Апологии протеста» Леонид Соловьев. Сначала его не пускали в квартиру, однако потом дали пообщаться с Е.Жуковым.

В настоящий момент Е.Жуков с адвокатом находится на допросе в Следственном комитете. В течение 48 часов в Пресненском районном суде Москвы ему изберут меру пресечения, добавил Е.Овчаров.

«Это политически мотивированное дело, связанное с его медийной политической деятельностью, последними роликами, заявлениями и участием в протестных акциях. К тому же он бывший кандидат от команды Гудкова и оказывает всячески поддержку Дмитрию Гудкову», — заключил он.

Ранее обыски по уголовному делу о массовых беспорядках прошли у нескольких участников несогласованной акции 27 июля.