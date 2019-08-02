Фигурантов дела о беспорядках 27 июля собираются арестовать в Москве

Решение примет Пресненский суд.

Среди тех, кому суд определит меру пресечения, Кирилл Жуков. Тот самый участник субботних протестов, который попытался приподнять забрало шлема одного из силовиков в оцеплении. Арест судя по всему ждёт соратника Любови Соболь Алексея Миняйло. Какие именно его действия следствие считает участием в беспорядках, адвокат не знает. Вопрос может проясниться в ближайшие часы здесь, в Пресненском суде. Также, по предварительной информации, суд по просьбе следствия арестует Ивана Подкопаева, у которого после акции на Трубной нашли молоток, перцовый баллончик и противогаз. Обстановка возле суда спокойная. Акций солидарности и пикетов нет. Процесс привлёк внимание большого количества журналистов — в том числе федеральных телеканалов, чьи съёмочные группы дежурят возле суда

Уголовное дело по итогам событий 27 июля расследуется по статьям о призывах, участии и организации беспорядков