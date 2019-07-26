Любовь Соболь подтвердила участие в акции 3 августа несмотря на предостережение прокуратуры

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь подтвердила участие в акции за честные выборы 3 августа несмотря на предостережение прокуратуры. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сотни раз за годы работы в «Роспиле» и «Фонде борьбы с коррупцией» я обращалась в московскую прокуратуру за реакцией на нарушения. Знаете, сколько раз они предприняли какие-либо действия для их устранения? Ноль раз. Сейчас они бегут, спотыкаются, чтобы меня предупредить. Я хочу сказать московской прокуратуре, что я не боюсь. Я выйду 3 августа на Бульварное кольцо», — сказала она.

Л.Соболь также отметила, что находится на 20-м дне голодовки и не очень хорошо себя чувствует, но для нее важна ответственность перед избирателями.

Сегодня Прокуратура Москвы вынесла Л.Соболь предостережение о незаконности акции 3 августа как ее организатору.

Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму пройдет в столице 3 августа в 14.00 на Бульварном кольце. Мероприятие не согласовано с городскими властями.