Рябков: Россия может разместить ракеты ближе к Соединенным Штатам

Россия может разместить ракеты ближе к Соединенным Штатам в случае развертывания Вашингтоном систем, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил Интерфаксу зам.главы МИДа Сергей Рябков. Он призвал США и НАТО «осознать последствия» развертывания ракет и «престать играть в бирюльки» с европейской и глобальной безопасностью.

Сегодня Соединенные Штаты должны официально выйти из договора.



Россия будет вынуждена ответить Соединенным Штатам – об этом еще зимой говорил Владимир Путин.

По словам Путина, на развитие российских вооружений необходимо тратить уже заложенные в бюджете средства без привлечения дополнительных ассигнований.