В сети появилось новое видео, на котором ростовский ОМОН избивает болельщиков Спартак под трибунами местного стадиона

Оно опровергает заявления силовиков о том, обвинявших в провокациях приезжих фанатов.

На видео отряд ОМОНА буквально врубается в толпу болельщиков, которые спокойно стоят в подтрубунном помещении и начинает избивать людей. Кого-то валят на пол и продолжают наносить удары дубинками. Особенно это диссонирует с заявлением на сайте российской премьер-лиги, в котором говорится о том, что сотрудники правоохранительных органов вели себя корректно и даже создавали атмосферу праздника. По свидетельству пострадавших фанатов, причиной перепалки под трибунами стал перекрытый вход. Приезжих сперва перестали выпускать, а когда люди начали возмущаться, стали наводить порядок таким способом. В официальном заявлении клуб выразил возмущение поведением силовиков. За нарушение правил поведения на спортивных объектах после матча Ростов – Спартака было задержано восемь человек. Одному была оказана медицинская помощь.

Сегодня Контрольно-дисциплинарный комитет российского футбольного союза рассмотрит дело о беспорядках в Ростове.