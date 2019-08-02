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10:00, 02 августа 2019

Пресненский суд начинает рассмотрение дела первого задержанного по уголовному делу о массовых беспорядках

Они по версии следствия произошли в Москве в ходе акции за честные выборы в прошлую субботу, когда были задержаны больше тысячи человек. Суд, как ожидается, вынесет меру пресечения для пяти фигурантов дела.

В массовых беспорядках следствие обвиняет участников акции за честные выборы Кирилла Жукова, Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова, он самый молодой из фигурантов, ему 21 год. Суд также вынесет меру пресечения для волонтёра штаба незарегистированного кандидата Любови Соболь Алексея Миняйло и Евгения Коваленко. Ему 48 лет, ранее он признал только, что бросил в омоновца металлическую урну. Самый пожилой фигурант дела. Живёт в Подмосковье с 70-летней мамой. Остальные вину полностью отрицают. По словам Миняйло, он вообще не участвовал в акции у мэрии, так как в субботу целый день поддерживал Соболь в Хамовническом суде. Раджабов во время ареста по административному делу за участие в митинге говорил, что пришёл в центр Москвы на встречу с кандидатами, которых не пускают на выборы. Молодой человек, судя по его страничкам в соцсетях, пишет рэп и не раз участвовал в акциях протеста, пишет портал Медиазона. Жуков оказался в центре внимания силовиков, поскольку на акции пытался схватить одного из омоновцев за шлем. Защита не понимает, почему он стал ещё фигурантом дела о беспорядках, которых как отмечают многие очевидцы, не было. Это Омон Росгвардии избивал людей дубинками. Жуков бывший машинист столичного метрополитена, у него два незаконченных высших образования – физика-инженера и психолога. О Подкопаеве известно, что он интересуется конспирологией и язычеством. Вину он тоже не признал.

В деле о беспорядках может появиться новый, шестой по счёту, фигурант – видеоблогер Егор Жуков. Он пытался выдвинуться в Мосгордуму от команды Дмитрия Гудкова — ещё одного незарегистрированного кандидата. Блогер задержан, его допрашивают в СК, сообщил МБХ-Медиа один из соратников.



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