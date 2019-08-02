Популярная немецкая группа Рамштайн выступит сегодня в Петербурге

Около 60 тысяч человек купили билеты на сегодняшний концерт группы Rammstein в Петербурге. Выступать музыканты будут на «Газпром Арене». Организаторы обещают устроить грандиозное фаер-шоу. Как писала ранее Фонтанка.ру, изначально гонорар для немецкой группы составлял чуть более миллиона евро, однако потом он значительно вырос. Окончательная сумма не называлась. Лидер Rammstein Тилль Линдеманн прибыл в Северную столицу еще в среду. В своем Инстаграмм он опубликовал видео с прогулки на корабле по Финскому заливу.

Концерт приурочен к выходу седьмого альбома коллектива. В Москве во время аналогичного выступления участники группы Пауль Ландерс и Рихард Круспе поцеловались, чтобы поддержать российское ЛГБТ-сообщество.

Во время прошлогоднего концерта в Санкт-Петербурге, солист Рамштайн разбил на сцене балалайку и кидал в зрителей сырую рыбу.