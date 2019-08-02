Прокуратура Москвы вынесла предостережение незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Любови Соболь

В сообщении Интерфакса отмечается, что в надзорном ведомстве ее считают организатором несогласованной акции, намеченной на 3-е августа в столице.

На днях было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках во время акции 27 июля. Ходатайство следствия об аресте пяти задержанных по этому делу будет рассматриваться через полчаса в Пресненском суде Москвы.

Статья о массовых беспорядках в Уголовном кодексе применяется довольно редко. Об этом рассказал в нашем эфире корреспондент «Медиазоны» Дмитрий Швец.

Дмитрий Швец считает, что никаких массовых беспорядков в Москве 27 июля не было.