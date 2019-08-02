Сегодня женская сборная России по волейболу начнет отбор на Олимпийские Игры 2020 года

Отбор на Олимпийские Игры – главный старт в нынешнем сезоне. Даже Чемпионат Европы не сопоставим по значимости с турниром в Калининграде. Нашими соперниками в отборочном турнире станут волейболистки Южной Кореи, Канады и Мексики. Команды не самые грозные. Впрочем, с учетом последних результатов нашей команды поводы для беспокойства остаются. В недавней Лиге Наций российская сборная финишировала лишь 14-й. Умудрившись проиграть даже команде Таиланда.

Впрочем, по сравнению с тем турниром состав сборной значительно усилился. В команду вернулись Наталья Гончарова и Ирина Фетисова. И только Татьяна Кошелева из-за травмы по прежнему не сможет помочь национальной сборной.

Свой первый матч сборная России проведет уже сегодня против волейболисток Мексики.