Япония выразила крайнее сожаление в связи с поездкой Дмитрия Медведева на южнокурильский остров Итуруп. «Это идет вразрез с последовательной позицией Токио по вопросу северных территорий и ранит сердца японских граждан» – говорится в заявлении МИДа Японии.

Москва последовательно отвергает протесты Токио в связи с поездками Чиновников на Курильские острова.

На Итурупе глава российского правительства сегодня осмотрел строительство школы и двух жилых домов, побывал на рыбоперерабатывающем заводе, где попробовал икру. Он также заявил о необходимости поддержки местных предпринимателей.

В прошлый раз Дмитрий Медведев был на Итурупе в 2015 году.