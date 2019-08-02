В аварии на Ставрополье с участием пассажирского автобуса пять человек погибли, 19 пострадали

Многие в больнице, несколько человек в реанимации с тяжёлыми травмами.

ДТП произошло ночью в Апанасенковском районе Ставропольского края. На пустой трассе, на большой скорости столкнулись большегруз и рейсовый пассажирский автобус. В нём было 26 человек — почти все люди пострадали или погибли, в том числе водитель, сообщает РИА. Трое в реанимации. Среди пострадавших несколько детей. Автобус ехал в Ставрополь из Волгограда. В краевом управлении ГИБДД виновником аварии сначала назвали водителя автобуса. Он якобы выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Рено. Опять же якобы из-за усталости и проблем со здоровьем, это была цитата. Однако позже версия изменилась: правила нарушил водитель грузовика. И именно он выехал на полосу встречного движения. Это выяснилось после изучения записи с видеорегистратора автобуса, сообщает агентство ТАСС. Водитель грузовика мог уснуть за рулём, считают в полиции. Искорёженный автобус пока остаётся на месте происшествия. Его водитель по новой версии пытался избежать удара, но не успел. О судьбе водителя грузовика пока ничего неизвестно. Региональное управление СК и районная прокуратура начали проверку случившегося.

Губернатор Ставрополя Владимир Владимиров лично контролирует ситуацию по оказанию помощи пострадавшим. На месте происшествия находятся региональные министры здравоохранения и дорожного транспорта.