Россия может разместить ракеты ближе к США в случае развертывания Вашингтоном систем, запрещенных Договором

Россия может разместить ракеты ближе к Соединенным Штатам в случае развертывания Вашингтоном систем, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил Интерфаксу зам.главы МИДа Сергей Рябков. Он призвал США и НАТО «осознать последствия» развертывания ракет и «престать играть в бирюльки» с европейской и глобальной безопасностью.

Сегодня Соединенные Штаты должны официально выйти из договора.

Последствия этого шага станут заметны не сразу, — сказал Эху военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

По словам Фельгенгауэра, пока ничто не указывает на то, что новый договор будет подписан в ближайшие годы.