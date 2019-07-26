Cуд сегодня должен рассмотреть ходатайство следствия об аресте задержанных по  делу о массовых беспорядках в столице

Пресненский суд Москвы сегодня должен рассмотреть ходатайство следствия об аресте задержанных по делу о массовых беспорядках в столице. В их числе Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, и Алексей Меняйло.

Следствие полагает. Что они распыляли слезоточивый газ, кидали камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов. Жукова также обвиняют в применении насилия к представителю власти.

Никаких массовых беспорядков со стороны москвичей не было, их устраивала власть, — сказал в нашем эфире журналист Максим Шевченко.

Накануне Следственный комитет сообщил, что подозреваемых 10 человек, допросы в рамках расследования дела продолжаются.