Постройки, с которыми в июне при жесткой посадке столкнулся Ан-24, оказались незаконными
Это установила Байкальская транспортная прокуратура. Ведомство передало материалы следователям для решения вопроса о возбуждении еще одного уголовного дела.
Инцидент произошел в позапрошлом месяце.
Самолет, летевший из Улан-Удэ в Нижнеангарск, при посадке выехал за пределы полосы, врезался в здание и загорелся. Командир экипажа и бортмеханик погибли на месте. Восемь человек госпитализировали. По факту ЧП возбуждено дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.