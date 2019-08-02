Постройки, с которыми в июне при жесткой посадке столкнулся Ан-24, оказались незаконными

Это установила Байкальская транспортная прокуратура. Ведомство передало материалы следователям для решения вопроса о возбуждении еще одного уголовного дела.

Инцидент произошел в позапрошлом месяце.

Самолет, летевший из Улан-Удэ в Нижнеангарск, при посадке выехал за пределы полосы, врезался в здание и загорелся. Командир экипажа и бортмеханик погибли на месте. Восемь человек госпитализировали. По факту ЧП возбуждено дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.