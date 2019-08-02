Лондон, Берлин и Париж осудили новые ракетные запуски, произведенные Пхеньяном

Страны ЕС призвали КНДР начать переговоры о денуклеаризации. О пусках неопознанных снарядах малой дальности с территории Северной Кореи ранее сообщали военные в Сеуле.

По их сведениям, речь идет о том же типе баллистических ракет, что и в ходе двух предыдущих испытаний. Тогда в Пхеньяне отметили, что таким образом предостерегли южного соседа от закупки нового вооружения и проведения совместных учений с другими странами.