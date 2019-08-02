Книга о Гарри Потере первого издания ушла с молотка почти за 35 тысяч долларов

Том был приобретен больше двадцати лет назад всего за один фунт стерлингов. Как пишет «КоммерсантЪ», речь идет о тираже, в рамках которого было выпущено всего 500 книг.

Их отличительной особенностью являются две ошибки, которые и позволяют отличить первые экземпляры истории о мальчике-волшебнике от остальных. Том был продан на аукционе Hansons Auctioneers. Теперь уже бывший владелец лота – британский офисный сотрудник – не стал раскрывать своего имени.