Вашингтон планирует сократить количество американских военных в Афганистане примерно на пять тысяч человек

Сейчас контингент насчитывает около 14 тысяч. В обмен, по сведениям газеты The Washington Post, представители движения «Талибан» (признанно террористическим и запрещено в России), должны будут начать переговоры о мирном соглашении с Кабулом.

Как отмечает ТАСС, в случае выполнения условий сделки, США вернут численность своих солдат в Афганистане к тому уровню, который был на момент прихода к власти Дональда Трампа.