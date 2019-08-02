Основатель инвестфонда Baring Vostok приехал в Москву, где был задержан, по приглашению инициатора уголовного дела
Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, восстановившая события нескольких дней, предшествовавших аресту предпинимателя. Издание утверждает, что Майкл Калви должен был встретиться с акционером банка «Восточный» Шерзодом Юсуповым для обсуждения проблем в кредитной организацией.
7 февраля Юсупов подал заявление в правоохранительные органы, а 15-го Калви был задержан, за день до этого в переписке подтвердив, что находится в российской столице.
Калви – фигурант дела о мошенничестве. Сам он утверждает, что причиной ареста мог стать конфликт внутри компании.