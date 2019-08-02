В офисе президента Украины отрицают отставку его главы

Ранее об увольнении Андрея Богдана сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. Юридический советник Владимира Зеленского возглавил его администрацию сразу после победы политика на президентских выборах.

По данным местной прессы, отставка Богдана могла быть связана с давлением со стороны Вашингтона. Ранее он был юристом предпринимателя Игоря Коломойского, в отношении которого в США заведено дело.

Впрочем, новость об отставке Богдана, его заместитель назвал «чепухой», а пресс-секретарь Зеленского сказал, что «слухи не комментирует».