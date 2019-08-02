США продолжат облагать китайские товары пошлинами, пока не будет заключено торговое соглашение
По словам главы Белого дома, председатель КНР Си Цзиньпин хочет подписать договор, но дело продвигается недостаточно быстро. Дональд Трамп заметил, что объявленный 10-процентный размер тарифов в будущем может увеличиться – все будет зависеть от ситуации со сделкой.
США введут дополнительные пошлины на китайские товары на сумму 300 миллиардов долларов с 1 сентября. Примерно в тоже время торговые переговоры должны возобновиться.