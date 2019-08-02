В Стокгольме сегодня возобновится суд над американским рэпером Эйсапом Рокки

Его обвиняют в нападении на двух человек в ходе драки после концерта в центре шведской столицы в конце июня. Музыкант заявляет, что защищался от слишком назойливых прохожих.

Показания в суде вчера дал главный фигурант дела. Рэпер сказал, что не считает себя виновным. По словам Эйсапа Рокки он делал всё чтобы избежать драки, в результате которой оказался под стражей.

Громкое дело дошло до самого высокого уровня. Президент Дональд Трамп даже готов был поручиться за рэпера. Хозяин Белого дома предлагал это шведским властям. Эйсап Рокки один из самых популярных в США современных исполнителей рэпа. Два его альбома занимали первые места в хит-параде журнала Billboard. Успешную карьеру музыканта омрачил инцидент в Стокгольме.

Рокки по версии прокуратуры Швеции устроил драку, в которой пострадал 19-летний беженец из Афганистана и его приятель. В суде защита рэпера и прокурор используют одни и те же технические доказательства, фильмы и фотографии, но толкуют события по разному. Прокурор настаивает, что музыкант при нападении держал в руках стеклянную бутылку, защитник считает, что её не было.

Из-за ареста рэпера ряд его концертов, в том числе и Москве, были отменены. Пострадавший требует у Эйсапа Рокки компенсацию почти в 15 тысяч долларов. Как ожидается, сегодня станет известна дата вынесения приговора. Судья также определит останется ли исполнитель до этого времени под стражей.