Участников акции 27 июля, отбывающих административный арест, допросят по делу о массовых беспорядках

Накануне первым фигурантам предъявили обвинения.

50 арестованных участников акции в защиту избирательных прав сегодня доставят в Подмосковье – в штаб по расследованию дела о массовых беспорядках. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил информированный источник. По его данным, большинство из них привлекут в качестве свидетелей.

У них планируется выяснить, как они узнали об акции, почему приняли в ней участие, как связывались с другими демонстрантами, брали ли с собой предметы, которые можно использовать как оружие, кто был лидером групп протестующих, какие лозунги скандировали и видели ли они столкновения с силовиками. Кроме этого у всех опрошенных возьмут образцы ДНК. Для чего – не уточняется.

«Интерфакс» со ссылкой на источник ранее также сообщал о том, что количество подозреваемых по этому делу может достичь 30 человек. Официально известно только о том, что в причастности к беспорядкам подозревают 10 человек, некоторым из них уже предъявлены обвинения.

Как сообщил глава «Агоры» Павел Чиков, расследовать это дело поручено Дмитрию Смадичу. Он же ведет дело о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома.