Шаманы коренных народов Севера планируют провести обряды по вызову дождя для тушения пожаров в Сибири

Призыв обратить внимание на проблему горения лесов высказал югорский фольклорист Тимофей Молданов. По его словам, шаманам по всей стране необходимо «проявить государственное мышление», чтобы защитить природу и здоровье людей. В интервью агентству «РИА Новости» Молданов сказал, что заручились поддержкой высших сил шаманы разных народов: например, коми, ненцы, эвенки и ряд других.

Фольклорист отметил, что некоторые из них уже начали проводить обряды накануне. В воскресенье же, как сообщили в межрегиональной организации шаманов «Тэнгэри», около 40 колдунов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области соберутся на байкальском острове Ольхон и будут пытаться вызвать дожди на горящую тайгу.

Ранее свою готовность совершать обряды выразили также буддийские священнослужители-ламы, но они попросили прислать им точные координаты горящих лесов.

Общая площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, по последним данным, составляет более 3 млн га.