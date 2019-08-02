Системы по бронированию авиабилетов обязаны будут перенести свои серверы в Россию

Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства. Отмечается, что сейчас большинство отечественных перевозчиков пользуются услугами иностранных провайдеров систем бронирования.

Проект постановления, который предполагал перенос в Россию баз по продаже билетов, был опубликован Минтрансом еще год назад. За три года до этого была совершена другая попытка обязать авиакомпании хранить сведения о пассажирах на территории страны – в рамках закона о персональных данных.

Однако тогда Минкомсвязи освободило провайдеров от этой обязанности.