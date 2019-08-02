Не зарегистрированная кандидатом в Мосгордуму Елена Русакова отрицает информацию о согласовании митинга 10 августа

Ранее мэрия сообщила о том, что 100-тысячная акция в поддержку независимых кандидатов пройдет в следующую субботу на проспекте академика Сахарова. Русакова назвала эту информацию «попыткой игры в политтехнологию».

Она написала в Facebook'е, что власти пытаются таким образом дать понять, что акция переносится с третьего числа на десятое, хотя это не так. Ответа на заявку нет – отметила политик, — а запретить людям гулять по городу в эту субботу невозможно.

Она также настояла на публичном обсуждении проведения митинга в мэрии в присутствии журналистов.