Вингер «Барселоны» Малком пройдёт медицинское обследование в «Зените»

После которого должен подписать с клубом пятилетний контракт. Еще в среду спортивный директор сине-бело-голубых Хавьер Рибалта согласовал с каталонским клубом условия перехода 22-летнего игрока.

Сумма трансфера Малкома составит €40 млн. С петербургским клубом футболист подпишет контракт сроком на пять лет. В «Зените» бразилец будет зарабатывать €6,5 млн за сезон.

Первым европейским клубом Малкома стал французский «Бордо», за который полузащитник за два сезона забил 20 голов. После чего на него обратила внимание «Барселона».

Впрочем, полностью раскрыться в составе каталонцев Малком так и не успел. В середине поля у «Барсы» — высочайшая конкуренция. Которая стала еще выше с приходом в команду Антуана Гризмана.

Специалисты отмечают хорошую скорость бразильца, умение обыгрывать один в один и прекрасный удар.

Многие уже сравнивают Малкома с другим бразильцем — Халком — который стал в Санкт Петербурге настоящей звездой.