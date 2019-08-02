Группа Rammstein выступит в Петербурге

Вокалист Тилль Линдеманн прибыл в город за несколько дней до концерта.

Около 60 тысяч человек купили билеты на сегодняшний концерт группы Rammstein в Петербурге. Выступать музыканты будут на «Газпром Арене». Организаторы обещают устроить грандиозное фаер-шоу.

Как писала ранее «Фонтанка.ру», изначально гонорар для немецкой группы составлял чуть более миллиона евро, однако потом он значительно вырос. Окончательная сумма не называлась. Лидер Rammstein Тилль Линдеманн прибыл в Северную столицу еще в среду.

В своем Instagram'е он опубликовал видео с прогулки на корабле по Финскому заливу. Добавим, концерт приурочен к выходу седьмого альбома коллектива. В Москве во время аналогичного выступления участники группы Пауль Ландерс и Рихард Круспе поцеловались, чтобы поддержать российское ЛГБТ-сообщество.

В прошлом году Тилль Линдеманн уже устраивал в Петербурге концерт. Тогда он на сцене разбил балалайку и кидался в зрителей сырой рыбой.