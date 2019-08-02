США сегодня официально выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Таким образом, соглашение прекратит свое существование. Об этом намерении американский лидер Дональд Трамп объявил еще в октябре прошлого года.

Причиной выхода из ДРСМД в Вашингтоне называют систематическое нарушение договора Россией. Так, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в среду выразил мнение, что Москва продолжала в обход соглашения разрабатывать современные баллистические и гиперзвуковые системы. А американский госсекретарь Майк Помпео требовал уничтожить одну из новых российских ракет 9М729.

В преддверии выхода из ДРСМД также не исключил, что США развернут новые ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ответ Москва сама предъявила Вашингтону ряд претензий. А замглавы МИДа Сергея Рябков в интервью «Интерфаксу» назвал планы Штатов по размещению ракет дестабилизирующим шагом. Дипломат выразил мнение, что речь идет именно о выходе из договора США, поскольку Россия, по его словам, согласно июльскому указу президента Владимира Путина только приостанавливала свое участие в ДРСМД.

Договор о сокращении ракет средней и меньшей дальности был заключен еще в 1987 году СССР и США генсеком Михаилом Горбачевым и американским лидером Рональдом Рейганом. Горбачев уже выразил мнение, что разрыв соглашения делает мировую политику непредсказуемой.