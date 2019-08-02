Бывший глава ФБР избежит преследования за раскрытие засекреченной информации в своих мемуарах

Министерство юстиции США не будет предъявлять обвинение Джеймсу Коми – передает американский телеканал CNN со ссылкой на источники в ведомстве. Минюст не нашел злого умысла в его действиях.

Конфиденциальная информация содержалась в некоторых воспоминаниях экс-директора спецслужбы. В частности, Коми писал о том, как Дональд Трамп просил его помешать расследованию в отношении бывшего советника президента по безопасности Майкла Флинна. О существовании мемуаров стало известно в позапрошлом году, после чего Коми лишился кресла главы ФБР.