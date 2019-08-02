Россия предложила США объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности

Об этом ТАСС сказал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, напомнивший об обещании российского президента воздерживаться от развертывания подобных систем до тех пор, пока это не сделает американская сторона.

С сегодняшнего дня США официально выходят из ДРСМД. Вашингтон пригрозил сделать это еще полгода назад, обвинив Москву в нарушении соглашения. Кремль все нападки в свой адрес отвергал и также обещал зеркально ответить на действия Белого дома.