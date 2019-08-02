Следователи не установили причастность лидера движения «Левый блок» Василя Кузьмина к массовым беспорядкам

Ранее он стал свидетелем по делу, возбужденному после акции за свободные выборы, которая состоялась в прошлую субботу. Как сообщает ТАСС, мужчину допросили в СК, он отпущен домой.

Ранее стало известно, что всего у следователей есть доказательства причастности к преступлению более 10 человек. Сегодня по этому делу будут допрошены участники митинга, получившие административные аресты. Один из тех, кого ТАСС называет обвиняемым в массовых беспорядках – Евгений Коваленко – уже находится под стражей по другому делу – о нападении на полицейского.