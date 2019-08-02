Итальянская партия «Лига» по некоторым данным, пыталась получить от представителей из России 65 миллионов евро

Миланская прокуратура считает, что сделка, которая обсуждалась в Москве, так и не состоялась – об этом сообщает агентство ANSA, со ссылкой на источники.

В середине июля о переговорах, которые с итальянской стороны якобы возглавлял вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвинии, писал сайт BuzzFeed. По их сведениям, под видом обсуждения нефтяной сделки говорилось о финансировании партии, и ее кампании на выборах в Европарламент. Обе стороны эту информацию назвали недостоверной. Лидер «Лиги» в связи с публикацией пригрозил подать в суд.