Лидер движения «Левый блок» Василий Кузьмин стал очередным фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках

Оно было возбуждено после акции за свободные выборы, которая прошла в прошлую субботу. Как сообщает ТАСС, мужчину задержали, он снова должен пройти допрос в СК.

Как ранее сообщалось, всего у следователей есть доказательства причастности к преступлению более 10 человек. Сегодня по этому делу будут допрошены участники митинга, получившие административные аресты. Один из тех, кого ТАСС называет обвиняемым в массовых беспорядках – Евгений Коваленко – уже находится под стражей по другому делу – о нападении на полицейского.