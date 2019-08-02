Власти США проверят сделки Facebook в рамках антимонопольного расследования

Компания может лишиться некоторых активов, если выяснится, что она приобретала фирмы с целью избежать с ними в дальнейшем конкуренции – об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. Издание уточняет, что следователи ищут свидетельства того, что Марк Цукерберг покупал молодые технологические компании, которые потенциально могли бросить вызов империи Facebook. За последние 15 лет социальная сеть сделала около 90 приобретений, в том числе Instagram и WhatsApp.