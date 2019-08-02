Несколько российских лабораторий отказались проводить экспертизу анализов Алексея Навального

Лечащий врач политика Анастасия Васильева связала это с боязнью организаций связываться с историей вокруг недомогания оппозиционера – ее слова приводит интернет-издание The Insider. Куда именно она обращалась, Васильева не уточнила. Впрочем, по ее словам, анализ все равно можно будет сделать, поскольку хлопчатобумажная тканьи долго сохраняет следы токсичного вещества, если таковое было применено.

Навального госпитализировали в больницу из спецприемника в конце прошлой недели с диагнозом «острая аллергическая реакция». Лечащий врач считает, что недомогание могло быть вызвано неким химическим веществом.